ЕС вводит персональные санкции в отношении 217 физлиц и 18 организаций

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Евросоюз вводит персональные санкции в отношении 217 физлиц и 18 организаций, включая 179 представителей руководства и депутатов ДНР и ЛНР. Ограничения вводятся в рамках пятого пакета санкций против России из-за ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.
Санкции предусматривают запрет на поездки в страны Европейского союза для физлиц и замораживание активов в ЕС как для физлиц, так и для организаций.
В Европейской комиссии поддержали обновленный санкционный список. Общее число физлиц и организаций, внесенных с 2014 года в санкционные списки ЕС, составит 1 091 и 80.
Поименные списки новых фигурантов антироссийских санкций опубликуют в официальном журнале Евросоюза, после чего ограничения вступят в силу.
Ранее Япония ввела новые санкции в отношении частных лиц и компаний из России из-за специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. В частности, в список вошли официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, восемь заместителей главы Минобороны России, а также производственный холдинг "Вертолеты России", "Рособоронэкспорт" и Объединенная авиастроительная компания.
До этого МИД Японии объявил о введении персональных санкций против 17 физических лиц из России. В список подпали 11 депутатов Госдумы, в том числе лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а также бизнесмен Виктор Вексельберг и несколько родственников предпринимателя Юрия Ковальчука.
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