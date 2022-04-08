ЕС вводит персональные санкции в отношении 217 физлиц и 18 организаций

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Евросоюз вводит персональные санкции в отношении 217 физлиц и 18 организаций, включая 179 представителей руководства и депутатов ДНР и ЛНР. Ограничения вводятся в рамках пятого пакета санкций против России из-за ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.

Санкции предусматривают запрет на поездки в страны Европейского союза для физлиц и замораживание активов в ЕС как для физлиц, так и для организаций.

В Европейской комиссии поддержали обновленный санкционный список. Общее число физлиц и организаций, внесенных с 2014 года в санкционные списки ЕС, составит 1 091 и 80.

Поименные списки новых фигурантов антироссийских санкций опубликуют в официальном журнале Евросоюза, после чего ограничения вступят в силу.

Ранее Япония ввела новые санкции в отношении частных лиц и компаний из России из-за специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. В частности, в список вошли официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, восемь заместителей главы Минобороны России, а также производственный холдинг "Вертолеты России", "Рособоронэкспорт" и Объединенная авиастроительная компания.

До этого МИД Японии объявил о введении персональных санкций против 17 физических лиц из России. В список подпали 11 депутатов Госдумы, в том числе лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а также бизнесмен Виктор Вексельберг и несколько родственников предпринимателя Юрия Ковальчука.