МИД Японии объявил о введении персональных санкций против 17 россиян

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МИД Японии объявил о введении персональных санкций против 17 физических лиц из России. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства страны.

В список вошли 11 депутатов Госдумы, в том числе лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а также бизнесмен Виктор Вексельберг и несколько родственников предпринимателя Юрия Ковальчука.

На прошлой неделе министерство иностранных дел Японии ввело санкции в отношении 20 россиян. Ограничительные меры коснулись пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, главы Чечни Рамзана Кадырова.

За день до этого МИД Японии присвоил всей территории России третий уровень опасности. Ведомство рекомендовало гражданам отказаться от поездок в РФ.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.