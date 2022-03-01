Япония ввела санкции против 49 российских компаний и руководства РФ

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Японский МИД опубликовал детали введенных правительством страны санкций против России в связи со специальной военной операцией РФ по защите ДНР и ЛНР, сообщает РИА Новости.

В список вошли 49 компаний, в том числе госкорпорация "Ростех", АО "Компания "Сухой", АО "РСК "МиГ", ГРУ и ФСБ.

Под персональные санкции попали шесть представителей руководства России: Владимир Путин, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совбеза Николай Патрушев, заместитель председателя СБ Дмитрий Медведев, начальник генштаба ВС Валерий Герасимов.

Ранее сообщалось, что британское правительство ввело ограничения против Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова. Санкции предусматривают заморозку счетов и активов российского лидера и министра иностранных дел РФ в Великобритании, если такие будут найдены.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.