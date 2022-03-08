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политика

04:35

Япония ввела санкции против еще 20 россиян и двух организаций

политиказа рубежом

Фото: depositphotos/denisismagilov

МИД Японии ввело санкции в отношении еще 20 россиян, в связи с военной спецоперацией России по защите ДНР и ЛНР. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, в санкционный список вошли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, глава Чечни Рамзан Кадыров. Санкции вводятся против российских бизнесменов, в том числе братьев Ротенбергов, Геннадия Тимченко, Алишера Усманова.

Более того, правительство Японии вводит запрет на экспорт в Россию нефтеперерабатывающего оборудования.

Помимо этого, ограничения коснутся двух организаций - "Агентства интернет-исследований" и ЧВК "Вагнер".

В МИД Японии также опубликовали дополнительный список санкций в отношении Белоруссии, а именно 12 физических лиц и 10 компаний.

Ранее МИД Японии присвоил всей территории России третий уровень опасности. Ведомство рекомендовало гражданам отказаться от поездок в РФ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Япония ввела санкции против России

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