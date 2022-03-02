МИД Японии сообщил о временном закрытии посольства в Киеве

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Япония временно закроет посольство в Киеве из-за ситуации на Украине. Об этом со ссылкой на японское внешнеполитическое ведомство сообщает ТАСС.

Дипломаты переедут во временное представительство, которое в феврале было организовано во Львове.

Накануне министерство иностранных дел Японии опубликовало детали введенных правительством страны санкций против России в связи со специальной военной операцией РФ по защите ДНР и ЛНР. В список вошли 49 компаний, в том числе госкорпорация "Ростех", АО "Компания "Сухой", АО "РСК "МиГ", ГРУ и ФСБ.

Под персональные санкции подпали шесть представителей руководства России: Владимир Путин, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совбеза Николай Патрушев, заместитель председателя СБ Дмитрий Медведев, начальник генштаба ВС Валерий Герасимов.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.