Россия ответит на высылку своих дипломатов из США – МИД РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россия не оставит без ответа высылку из США сотрудников своего постоянного представительства при ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается высылки российских дипломатов, то она без должной реакции и ответа – необязательно симметричного – не останется", – цитирует ее RT.

Захарова также призвала американские власти задуматься, какими последствиями чревата проводимая ими политика.

О признании 12 российских дипломатов в Нью-Йорке персонами нон грата накануне сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он подчеркнул, что таким образом Соединенные Штаты нарушили свои обязательства по соглашению о принимающей стране. Дипломаты должны вернуться на родину до 7 марта.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

