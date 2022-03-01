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культура

01 марта, 19:47

Депутат Певцов назвал санкции началом перезагрузки российской культуры

культура

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Первый зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист РФ Дмитрий Певцов оценил массовые отказы зарубежных артистов и киностудий работать с Россией. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Нам давно был необходим определенный протекционизм, нам давно надо было защищать наши традиции в кинематографе и театре. Может быть, эти санкции послужат началом полной перезагрузки", – заявил парламентарий.

По словам Певцова, нового железного занавеса по типу советского ожидать не приходится из-за прозрачности современного мира. Он подчеркнул, что полученную возможность следует использовать для развития молодых исполнителей, художников, авторов кино и театра.

Депутат Госдумы подчеркнул, что от отмен концертов западных музыкантов, которые должны были пройти в России в 2022 году, пострадают сами артисты, лишившись заработка.

"Ничего страшного не произойдет и от того, что нас не пустят на Запад. У нас остаются Китай, Индия, страны Южной Америки, густонаселенные территории, с которыми культурный обмен будет сохраняться", – добавил Певцов.

Народный артист РФ добавил, что в ближайшее время следует не только создавать госпрограммы по поддержке отечественной культуры, но и реализовывать их. Перспективу депутат видит в развитии культуры внутри самой страны.

Ранее Walt Disney Company приостановила прокат своих фильмов в российских кинотеатрах. Аналогичные решения приняли Warner Bros. и Sony. Так, россияне не увидят "Бэтмена" Мэтта Ривза, а также кинокомикс "Морбиус".

Позднее стало известно, что американская компания Paramount объявила о временной приостановке проката фильмов в России из-за международной ситуации.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Американские кинокомпании начали останавливать прокат своих фильмов в РФ

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