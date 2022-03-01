Paramount отменила премьеры фильмов в России

Фото: AP/Chris Pizzello/Invision
Американская компания Paramount объявила о временной приостановке проката фильмов в России из-за международной ситуации. Об этом сообщает издание "Бюллетень кинопрокатчика".
"Мы решили приостановить прокат наших будущих фильмов в России. <...> Мы поддерживаем всех, кто пострадал от гуманитарного кризиса на Украине, в России и на наших международных рынках, и продолжаем следить за ситуацией", – отметили в компании.
Уточняется, что в российских кинотеатрах не покажут фильм "Затерянный город" с Сандрой Буллок в главной роли, премьера которого должна была состояться 7 апреля. Аналогичная судьба постигла картину "Соник-2 в кино". Первые показы должны были состояться 31 марта.
Ранее по той же причине Walt Disney Company приостановила прокат своих фильмов в российских кинотеатрах. Аналогичные решения приняли Warner Bros. и Sony. Так, россияне не увидят "Бэтмена" Мэтта Ривза, а также кинокомикс "Морбиус".
24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Американские кинокомпании останавливают прокат своих фильмов в РФ
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