Критик оценил последствия отмены западных кинопремьер

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Отказ западных киностудий от проката новинок в РФ поставит под угрозу разорения все российские кинотеатры. Об этом заявил кинокритик, телеведущий, педагог Давид Шнейдеров.

"Решение голливудских студий прежде всего ударит по нам, российским зрителям. Мы будем лишены возможности смотреть кино с хорошей картинкой и качественный звуком. Отсутствие голливудского кино поставит на грань разорения все кинотеатры в РФ, особенно мультиплексы", – сообщил эксперт News.ru.

По словам критика, отечественных кинолент недостаточно для заполнения имеющихся в России кинозалов. Кроме того, Шнейдеров отметил, что в РФ нет столько ресурсов и технических возможностей, чтобы выпускать по одному блокбастеру в неделю.

"Последний богатырь" и "Холоп" выходят в лучшем случае два раза в год. 90% российских фильмов в кинопрокате проваливаются. Значит, кинотеатры закроются. Очень жалко людей, которые работают в киноотрасли", – заключил кинокритик.

Он напомнил, что на сегодняшний день рынок кино в России является пятым в Европе. Так, по мнению эксперта, США лишаются хорошей российской кинопродукции, однако корпоративная солидарность, считает Шнейдеров, им важнее.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко прокомментировала решение зарубежных кинокомпаний об отмене премьер своих фильмов в России. Она выразила мнение, что это навредит не культуре, а прокату, однако без американских фильмов временно можно обойтись.

Отмечается, что до этого Walt Disney Company и Sony сообщили о приостановке поставок своих фильмов в российские кинотеатры. Это связано с проводимой РФ специальной военной операцией по защите ДНР и ЛНР. По этой же причине компания Warner Bros. приостановила выход "Бэтмена" в российских кинотеатрах.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

