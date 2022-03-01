Disney приостановила поставку своих фильмов в кинотеатры РФ

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Walt Disney Company сообщила о приостановке поставок своих фильмов в российские кинотеатры. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте компании.

В Disney указали, что это связано с проводимой Россией специальной военной операцией по защите ДНР и ЛНР.

В число прокатных фильмов, поставки которых приостановлены, вошла в том числе картина от Pixar "Я краснею". В компании заявили, что будут принимать последующие решения в зависимости от ситуации.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.