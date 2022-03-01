В Госдуме прокомментировали отмену премьер голливудских фильмов в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко прокомментировала решение зарубежных кинокомпаний об отмене премьер своих фильмов в России.

"Я думаю, что это навредит не культуре, а прокату, скорее всего, кинотеатрам. А без американских фильмов, я думаю, обойдемся пока, временно. Это не самая большая трудность, которую нам предстоит пережить", – сказала депутат в беседе с News.ru.

Ранее Walt Disney Company и Sony сообщили о приостановке поставок своих фильмов в российские кинотеатры. Это связано с проводимой РФ специальной военной операцией по защите ДНР и ЛНР.

По этой же причине компания Warner Bros. приостановила выход "Бэтмена" в российских кинотеатрах. Премьера нового фильма о супергерое должна была состояться в России 2 марта.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

