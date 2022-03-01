Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кинокомпания Sony приостановила выходы своих фильмов в прокат в России. Об этом сообщает News.ru.

"С учетом продолжающихся военных действий на Украине и, как следствие, неопределенности и гуманитарного кризиса в этом регионе, мы приостановим запланированные выходы наших фильмов в прокат в России, в том числе предстоящий выход "Морбиуса", – говорится в сообщении.

Ранее Walt Disney Company сообщила о приостановке поставок своих фильмов в российские кинотеатры. Это связано с проводимой РФ специальной военной операцией по защите ДНР и ЛНР.

По этой же причине компания Warner Bros. приостановила выход "Бэтмена" в российских кинотеатрах. Премьера нового фильма о супергерое должна была состояться в России 2 марта.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

