Warner Bros. отменила прокат "Бэтмена" в РФ

Фото: кадр из фильма "Бэтмен"; режиссер – Мэтт Ривз; производство – Warner Bros. Pictures

Компания Warner Bros. приостановила выход фильма "Бэтмен" в российских кинотеатрах за день до премьеры. Об этом сообщает News.ru.

"В свете гуманитарного кризиса на Украине WarnerMedia приостанавливает выход на экраны своего художественного фильма "Бэтмен" в России", – заявили в Warner Bros.

Премьера нового фильма о супергерое должна была состояться в России 2 марта. В картине роли исполнили Роберт Паттинсон, Пол Дано, Зои Кравиц и другие.

Ранее Walt Disney Company сообщила о приостановке поставок своих фильмов в российские кинотеатры. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте компании.

В Disney указали, что это связано с проводимой Россией специальной военной операцией по защите ДНР и ЛНР.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.