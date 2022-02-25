Выход трейлера третьей части "Фантастических тварей" отложили

Фото: кадр из фильма "Фантастические твари: Тайны Дамблдора"; режиссер – Дэвид Йейтс; производство – Warner Bros.
Выход трейлера фильма "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" отложен на неопределенный срок. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Создатели фильма пообещали сообщить о подробностях пересмотра сроков позднее.
Премьера трейлера была запланирована на 24 февраля.
Ранее стало известно, что в сериале о Гарри Поттере сыграют небинарные, гендерно-неконформные актеры. Их подбирают на роль Лили Поттер и Питера Петтигрю. При этом Сириуса Блэка может сыграть не светлокожий актер.
При этом писательница Джоан Роулинг примет участие в создании сериала о Гарри Поттере. По словам гендиректора Warner Bros. Энн Сарнофф, они находятся на связи с Роулинг и ее командой.
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