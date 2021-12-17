Джоан Роулинг примет участие в создании сериала о Гарри Поттере

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Писательница Джоан Роулинг примет участие в создании оригинального сериала о Гарри Поттере. Об этом сообщает радио КП.
По словам гендиректора Warner Bros. Энн Сарнофф, они находятся на связи с Роулинг и ее командой.
"Все, что мы делаем, должно соответствовать канону, духу волшебного мира и тому, кто такой Гарри", – подчеркнула Сарнофф.
Ранее стриминговый сервис HBO Max опубликовал на своей странице в Twitter снимок со съемок специального эпизода "Гарри Поттера". На нем запечатлены актеры, сыгравшие главных героев кинофраншизы, – Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт.
Спецвыпуск "Возвращение в Хогвартс" посвящен 20-летию поттерианы. Его премьера состоится 1 января 2022 года.
Трейлер к специальному эпизоду "Гарри Поттера" появился в Сети