Первое издание "Гарри Поттера" продали за рекордную сумму

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"; режиссер – Крис Коламбус; производство – Warner Bros. Pictures

Издание "Гарри Поттер и философский камень" 1997 года в твердом переплете с цветной иллюстрацией на обложке продали за рекордные 471 тысячу долларов. Об этом сообщает радио "КП".

При этом окончательная цена самого дорогого в мире художественного произведения XX века, напечатанного тиражом 500 экземпляров, более чем в шесть раз превышала начальную в 70 тысяч долларов. До этого издания "Гарри Поттера" стоили от 110 до 138 тысяч долларов.

Ранее стриминговый сервис HBO Max опубликовал снимок со съемок специального эпизода "Гарри Поттера". На нем запечатлены актеры, сыгравшие главных героев кинофраншизы, – Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт.

Премьера спецвыпуска "Возвращение в Хогвартс", посвященного 20-летию поттерианы, состоится 1 января 2022 года.

