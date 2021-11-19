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Культура

16:15

Россияне назвали Гарри Поттера самым узнаваемым героем зарубежного кино

культура кино

Фото: пресс-служба киноканала Cinema

Гарри Поттер возглавил список самых узнаваемых героев зарубежных фильмов, говорится в результатах опроса киноканала Cinema.

Авторы исследования изучили более десятка тематических списков персонажей иностранных картин, которые опубликованы на крупнейших киносайтах, и выбрали 25 самых популярных. Участникам опроса показывали фото киногероя и предлагали назвать его имя или прозвище. Всего в исследовании приняли участие 870 человек.

В итоге Гарри Поттера узнали 91% респондентов. Следом за ним с 90% расположился Джек Воробей. Третье место разделили Железный человек и Бэтмен, их узнали 87% участников опроса.

В топ-10 также попали такие персонажи, как Супермен (85%), Джеймс Бонд (80%) и Фредди Крюгер (77%). Замкнул десятку Терминатор, его вспомнили 76% опрашиваемых. При этом имена героев таких фильмов, как "Миссия невыполнима" и "Крепкий орешек", вспомнили всего 44% участников, сказано в результатах исследования.

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