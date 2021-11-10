Рэдклифф, Уотсон и Гринт снимутся в спецэпизоде к 20-летию поттерианы – СМИ

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти"; режиссер – Дэвид Йейтс; производство – Heyday Films, Moving Picture Company, The, Warner Bros. Pictures

К 20-летнему юбилею кинофраншизы о Гарри Поттере будет снят специальный эпизод. К участию в нем приглашены актеры, исполнившие роли главных героев поттерианы, сообщает издание The Sun.

"Проект скрывается, поскольку боссы франшизы хотят в первую очередь задействовать актеров. Было бы замечательно, если бы они смогли это сделать, предложив им большие деньги за воссоединение", – рассказал собеседник таблоида.

Речь идет о Дэниеле Рэдклиффе, Руперте Гринте и Эмме Уотсон. Официально о планах на спецэпизод с воссоединением актеров не сообщалось.

Ранее в похожем формате состоялась встреча актеров, которые сыграли главные роли в сериале "Друзья".