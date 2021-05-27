"Все еще любим друг друга": актеры "Друзей" рассказали о служебных романах

Фото: кадр из фильма "Друзья"; режисер – Бен Уинстон; производство – HBO Max
Актеры культового сериала "Друзья" прокомментировали слухи о служебных романах, которые случались во время съемок проекта. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
По словам исполнителя роли Чендлера Мэттью Перри, на съемочной площадке существовало строгое правило – поддерживать исключительно дружеские отношения.
"Если бы мы встречались, если бы происходило что-то странное, это могло бы все испортить. Поэтому мы сохранили дружбу и мы стали действительно хорошими друзьями. Мы дружим и по сей день", – сказал актер.
Сыгравший Росса Дэвид Швиммер отметил, что для всех исполнителей главных ролей было важным сохранить дружбу.
"Я не осознавала, пока шоу не закончилось, насколько редко можно встретить такой актерский состав и как сильно мы все еще любим друг друга. Это здорово", – подчеркнула сыгравшая Фиби Лиза Кудроу.
27 мая на стриминговом сервисе HBO Max вышел специальный эпизод сериала "Друзья". Он представляет из себя не очередную серию, а разговорное шоу с участием исполнителей главных ролей, которые встречаются в декорациях ситкома.
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