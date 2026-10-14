Москвичей предупредили о сохранении дождя до утра 15 октября

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Дождь, местами сильный, накроет Москву до утра четверга, 15 октября. Об этом предупредило столичное управление МЧС РФ.

По данным ведомства, непогода будет сохраняться в столице с 21:00 14 октября и прекратится в 10:00 15-го числа. В связи с этим горожанам рекомендовано парковать автомобили в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными и не оставлять детей без присмотра.

При необходимости можно позвонить по телефонам 101 или 112, а также по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

Синоптики, в свою очередь, отмечали, что в ночь на 15 октября температура воздуха в столице составит 6–8 градусов, по области – от 4 до 9 градусов. Днем в регионе тоже прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь. Столбики термометров в Москве покажут 9–11 градусов выше нуля, в Подмосковье – от 7 до 12 градусов.

Несмотря на продолжительность, дожди не должны вызвать подтопления улиц в Москве, объясняла ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. Осенние осадки отличаются от летних интенсивностью и продолжительностью.