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14 октября, 17:47

Общество

Сильный дождь вновь пройдет ночью в Московском регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сильный дождь вновь ожидается местами в Московском регионе в ночь на четверг, 15 октября. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

По данным синоптиков, на фоне облачной погоды в Москве и Подмосковье пройдут осадки, местами сильные. Температура воздуха в столице составит 6–8 градусов, по области – от 4 до 9 градусов.

Днем 15 октября в регионе прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь. Столбики термометров в Москве покажут 9–11 градусов выше нуля, в Подмосковье – от 7 до 12 градусов. При этом на востоке столичного региона воздух может прогреться до 18 градусов.

Несмотря на продолжительность, дожди не должны вызвать подтопления улиц в Москве. Осенние осадки отличаются от летних интенсивностью и продолжительностью. Сильный ливень – это когда за период менее 30 минут выпадает 30 миллиметров, а, согласно последним прогнозам, за 14 октября в городе может выпасть максимум 10 миллиметров осадков, в отдельных районах – до 15 миллиметров.

Пасмурная и дождливая погода ожидается в Москве 15 октября

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