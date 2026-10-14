В Петербург на три дня придет "прабабье лето"

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В Санкт-Петербурге в ближайшие дни ожидается потепление до 10–14 градусов. Об этом сообщил главный городской синоптик Александр Колесов в своем телеграм-канале.

Перемены в погоде наступили после холодной ночи, которая стала самой морозной с начала осени. На городской метеостанции температура опустилась до 1,6 градуса, а в отдельных районах Ленинградской области фиксировали почти минус 4 градуса.

14 октября регион оказался под влиянием антициклона. По прогнозу Колесова, дневная температура в пределах 10–14 градусов сохранится в городе в течение трех дней. Сам синоптик назвал предстоящее потепление очередным "прабабьим летом", отметив, что в области при этом возможны заморозки.

До выходных существенных осадков не ожидается. Дождь может пройти в ночь на 18 октября, а затем вернется только в середине третьей декады месяца. В этот период температура воздуха, по прогнозу метеоролога, составит около 8–12 градусов.

Тем временем дожди накрыли Москву 14 октября. На фоне непогоды действует желтый уровень погодной опасности. Он продлится до 21:00. В отдельных районах города за день может выпасть до 10 миллиметров осадков.

Из-за сильных дождей на дорогах работают усиленные бригады Мосводостока. Власти города призывают автомобилистов пересесть на общественный транспорт, чтобы избежать заторов и упростить работу коммунальных служб.

