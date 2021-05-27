Вышел спецэпизод сериала "Друзья"

Видео: youtube.com/HBO Max

Специальный эпизод сериала "Друзья" вышел на стриминговом сервисе HBO Max. Он представляет из себя не очередную серию, а разговорное шоу с участием исполнителей главных ролей, которые встречаются в декорациях ситкома.

В качестве приглашенных гостей в нем появятся Джастин Бибер, Леди Гага, Риз Уизерспун, Кит Харингтон, Синди Кроуфорд, а также участники корейского бойз-бенда BTS.

На данный момент эпизод доступен только на английском языке. Однако его транслируют на некоторых фан-страницах, пользователи которых в реальном времени переводят диалоги героев.

Ранее стало известно, что продолжение получит и культовый сериал "Как я встретил вашу маму". Главную роль в нем сыграет Хилари Дафф. По задумке авторов, ее персонаж будет рассказывать сыну о знакомстве с его отцом в 2021 году. О связи проекта с оригинальным сериалом не уточняется.

