Карл III принял Зеленского в Букингемском дворце

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с королем Великобритании Карлом III, сообщила пресс-служба британского монарха.

Зеленский встретился с Карлом III в Букингемском дворце. Монарх встретил гостя в Китайском обеденном зале. Затем беседа продолжилась в личной комнате для аудиенций и заняла примерно 25 минут.

Из дворца Зеленский отправился на Даунинг-стрит, 10, где начались его переговоры с премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом.

Как ожидается, речь пойдет о финансовой и военной поддержке Украины и о положении на фронте. Отдельная тема – утверждения о том, что США якобы перестали делиться с Киевом разведданными. Итоговую пресс-конференцию стороны не анонсировали.

Украинский лидер прибыл в Великобританию 14 октября на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости провести выборы на Украине. Американский лидер, в частности, говорил, что Зеленский мог много раз урегулировать конфликт с РФ, но "по некоторым причинам" не хочет это делать.

