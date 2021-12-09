В Сети появился первый кадр спецэпизода "Гарри Поттера"

Фото: twitter.com/hbomax

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал на своей странице в Twitter снимок со съемок специального эпизода "Гарри Поттера". На нем запечатлены актеры, сыгравшие главных героев кинофраншизы, – Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт.

"Будто никогда и не уходили", – говорится в публикации.

Спецвыпуск "Возвращение в Хогвартс" посвящен 20-летию поттерианы. Его премьера состоится 1 января 2022 года.

Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону, рассказала, что была счастлива принять участие в съемках, поскольку "Гарри Поттер" стал для нее "домом, семьей, миром". Она также выразила надежду, что спецэпизод понравится поклонникам поттерианы.

Ранее в похожем формате состоялась встреча актеров, которые сыграли главные роли в сериале "Друзья".

