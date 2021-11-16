Режиссер "Гарри Поттера" захотел выпустить трехчасовую версию фильма

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"; режиссер – Крис Коламбус; производство – Warner Bros. Pictures

Режиссер Крис Коламбус, занимавшийся производством первых двух фильмов о Гарри Поттере, захотел выпустить расширенную версию ленты "Гарри Поттер и философский камень". Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По его словам, длительность первого "Гарри Поттера" изначально составляла 172 минуты, однако позже фильм сократили до 152 минут.

Расширенную версию картины показывали для тестовой аудитории в Чикаго. Лента впечатлила детей, но их родители посчитали, что она слишком затянута. Перед выходом на большие экраны из фильма вырезали почти полчаса отснятого материала.

В результате этого в серию не вошел озорной полтергейст Пивз, которого сыграл актер Рик Майолл.

"Мы должны вернуть Пивза, который был вырезан из фильма!" – убежден Крис Коламбус.

Ранее стало известно, что к 20-летнему юбилею кинофраншизы о Гарри Поттере будет снят специальный эпизод. К участию в нем приглашены актеры, исполнившие роли главных героев поттерианы.

