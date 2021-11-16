Режиссер "Гарри Поттера" захотел выпустить трехчасовую версию фильма

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"; режиссер – Крис Коламбус; производство – Warner Bros. Pictures
Режиссер Крис Коламбус, занимавшийся производством первых двух фильмов о Гарри Поттере, захотел выпустить расширенную версию ленты "Гарри Поттер и философский камень". Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
По его словам, длительность первого "Гарри Поттера" изначально составляла 172 минуты, однако позже фильм сократили до 152 минут.
Расширенную версию картины показывали для тестовой аудитории в Чикаго. Лента впечатлила детей, но их родители посчитали, что она слишком затянута. Перед выходом на большие экраны из фильма вырезали почти полчаса отснятого материала.
В результате этого в серию не вошел озорной полтергейст Пивз, которого сыграл актер Рик Майолл.
"Мы должны вернуть Пивза, который был вырезан из фильма!" – убежден Крис Коламбус.
Ранее стало известно, что к 20-летнему юбилею кинофраншизы о Гарри Поттере будет снят специальный эпизод. К участию в нем приглашены актеры, исполнившие роли главных героев поттерианы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: