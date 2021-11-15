Режиссер "Вечных" объяснила, почему щелчок Таноса не уничтожил героев фильма

Фото: кадр из фильма "Вечные"; режиссер – Хлоя Чжао; производство – Marvel Studios Inc., TSG Entertainment
Режиссер блокбастера "Вечные" Хлоя Чжао объяснила, почему на героев не подействовал щелчок Таноса, сообщает "Газета.ру".
Известно, что события киновселенной Marvel переплетены друг с другом, однако на героях картины "Вечные" действия главного антагониста ленты "Мстители: Война бесконечности" Таноса, уничтожившего половину вселенной, не отразились.
По словам Чжао, причина кроется в их необычном происхождении. Вечные считали, что являются представителями древней расы с Олимпии, но в блокбастере выяснилось, что на самом деле они не являются живыми существами.
"Если вы вспомните о том, что сказали им Целестиалы, а также о том, что Целестиалы поведали им о себе, получится, что технически они не могут быть уничтожены так", – пояснила режиссер.
Чжао дала понять, что Вечные являются своеобразными андроидами, созданными для того, чтобы защищать Землю.
Ранее блокбастер "Вечные" вышел на экраны. Героями картины стали прототипы древних богов, наделенные способностями "Мстителей". В фильме снимались Сальма Хайек, Кит Харрингтон и Анджелина Джоли.
The City: "Вечные"
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