В Сети появились спойлерные кадры из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

Фото: кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой "; режиссер – Джон Уоттс; производство – Marvel Studios Inc.

В Сети появились два свежих кадра из фильма "Человек-паук: Нет пути домой", премьера которого запланирована на 16 декабря. Об этом сообщает "Российская газета".

На первом кадре изображены три Питера Паркера – Том Холланд, Эндрю Гарфилд и Тоби Магуайр. На втором снимке вместе со стенолазом за одним столом сидит Сорвиголова Мэтт Мердок в исполнении Чарли Кокса.

Слухи о появлении в фильме этих персонажей ходят в интернете уже больше года, а достоверность слитых кадров подтвердили сразу несколько инсайдеров.

Apparently, New leaked photos of #SpiderManNoWayHome, Looks legit to me. pic.twitter.com/QcefcHq7qI — Spider-Man NWH Updates and Leaks 🕷🕸 (@Spider_Leaks) November 9, 2021



В августе трейлер предстоящего фильма Marvel "Человек-паук: Нет пути домой", опубликованный на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment, побил рекорд по количеству просмотров. За первые сутки ролик набрал 355,5 миллиона просмотров по всему миру. Это стало новым рекордом.

Ажиотаж вокруг новой картины во многом связан с тем, что действие в ленте развернется там, где ранее не было ни одного другого Человека-паука. Кроме того, сюжет фильма переплетется с событиями из сериалов Disney+ "ВандаВижен" и "Локи".

Питер Паркер (Том Холланд) попросит доктора Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч) создать заклинание, при помощи которого весь мир забудет о том, что он Человек-паук. Магический ритуал идет не по плану: мир погружается в хаос из-за нарушения пространственно-временного континуума.