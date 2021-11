В Сети появились спойлерные кадры из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

В Сети появились два свежих кадра из фильма "Человек-паук: Нет пути домой", премьера которого запланирована на 16 декабря. Об этом сообщает "Российская газета".

На первом кадре изображены три Питера Паркера – Том Холланд, Эндрю Гарфилд и Тоби Магуайр. На втором снимке вместе со стенолазом за одним столом сидит Сорвиголова Мэтт Мердок в исполнении Чарли Кокса.

Слухи о появлении в фильме этих персонажей ходят в интернете уже больше года, а достоверность слитых кадров подтвердили сразу несколько инсайдеров.

Apparently, New leaked photos of #SpiderManNoWayHome, Looks legit to me. pic.twitter.com/QcefcHq7qI