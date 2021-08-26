Трейлер блокбастера "Человек-паук: Нет пути домой" побил рекорд по количеству просмотров

Видео: youtube.com/Sony Pictures EntertainmentТрейлер предстоящего фильма Marvel "Человек-паук: Нет пути домой", опубликованный на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment, побил рекорд по количеству просмотров. Об этом сообщает издание Deadline.
За первые сутки ролик набрал 355,5 миллиона просмотров по всему миру. Это стало новым рекордом. Ранее наибольшее количество просмотров фиксировали на видео к блокбастеру "Мстители: Финал" (2019 год). С момента релиза за 24 часа этот трейлер посмотрели 289 миллионов раз.
Трейлер новой части франшизы вдвое обогнал ролик к фильму "Человек-паук: Вдали от дома" (2019 год), который за 24 часа набрал 135 миллионов просмотров.
Ажиотаж вокруг новой картины во многом связан с тем, что действие в ленте развернется там, где ранее не было ни одного другого Человека-паука. Кроме того, сюжет фильма переплетется с событиями из сериалов Disney + "ВандаВижен" и "Локи".
Питер Паркер (Том Холланд) попросит доктора Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч) создать заклинание, при помощи которого весь мир забудет о том, что он Человек-паук. Магический ритуал идет не по плану: мир погружается в хаос из-за нарушения пространственно-временного континуума.
Из прошлого в настоящее приходят давние враги Человека-паука: Доктор Осьминог (Альфред Молина) и Зеленый гоблин.
В российский прокат "Человек-паук: Нет пути домой" выйдет 16 декабря.
Ранее стало известно, что Джейкоба Баталона (Нед из "Человека-паука") утвердили на главную роль в новом комедийном сериале о вампирах. История расскажет о молодом человеке по имени Реджинальд Баскин, который недавно стал вампиром. Персонажу Баталона предстоит преодолеть множество препятствий, спастись от предводителя вампиров и побороться за сердце возлюбленной.
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