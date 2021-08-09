Нед из "Человека-паука" сыграет в новом сериале про вампиров

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Актера Джейкоба Баталона утвердили на главную роль в новом комедийном сериале о вампирах, сообщает News.ru со ссылкой на журнал The Hollywood Reporter. Артист превратится в жирного вампира, которому предстоит открыть в себе необычные способности.

Сериал "Вампир Реджинальд" основан на юмористических фэнтези-романах Джонни Б. Труанта "Жирный вампир". Известно, что в первый сезон войдет десять эпизодов. История расскажет о молодом человеке по имени Реджинальд Баскин, который недавно стал вампиром. Попав в мир, где живут красивые и тщеславные монстры, упитанный Реджинальд быстро становится объектом насмешек.

Персонажу Баталона предстоит преодолеть множество препятствий, спастись от предводителя вампиров и побороться за сердце возлюбленной. Помогут ему в этом необычные способности, не свойственные вампирам.

Джейкоб Баталон известен по роли Неда – лучшего друга Питера Паркера (Том Холланд) в фильмах о Человеке-пауке.

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