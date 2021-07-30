В Disney прокомментировали иск Скарлетт Йоханссон из-за онлайн-выпуска "Черной вдовы"

Фото: Invision/AP/TASS/Richard Shotwell

В Walt Disney Company оценили иск актрисы Скарлетт Йоханссон из-за онлайн-выпуска фильма "Черная вдова". Заявление компании передает издание Los Angeles Times.

Иск был подан в суде Лос-Анджелеса в четверг, 29 июля. Как пишет The Washington Post, в документе заявляется, что контракт с Йоханссон не предусматривал премьерного онлайн-стриминга фильма.

Представители актрисы планировали обсудить новые условия контракта, но в компаниях Marvel и Disney оставили их обращения без внимания.

В свою очередь, в Disney назвали иск актрисы необоснованным.

"Печалит и расстраивает то, что иск совершенно не обращает внимания на ужасные и длительные последствия пандемии COVID-19 в глобальном масштабе, – заявили в компании.

По мнению представителей Disney, компания полностью выполняла контракт с Йоханссон.

"Кроме того, выпуск Черной вдовы на Disney+ с премиум-подпиской значительно увеличил ее способность заработать дополнительные средства помимо тех 20 миллионов, которые она получила до настоящего времени", – отмечается в заявлении.

Как утверждает издание Indie Wire, фильм "Черная вдова" собрал 318 миллионов долларов, что стало ниже ожиданий. По мнению Ассоциации владельцев кинотеатров США, кассовые сборы оказались меньше из-за онлайн-релиза картины.

Ранее сообщалось, что фильм "Черная вдова", снятый по мотивам комиксов Marvel, стал рекордсменом пандемии по сборам в США. Боевик стартовал с 80 миллионов долларов. Кроме того, картину показывали еще в почти 50 странах мира, где удалось собрать около 78 миллионов долларов.