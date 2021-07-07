Джоди Фостер получила "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах

Фото: AP/Vianney Le Caer/Invision

Американской актрисе и режиссеру Джоди Фостер вручили "Золотую пальмовую ветвь" на 74-м Каннском фестивале, сообщает РИА Новости.

Награду Фостер, ставшая почетным гостем торжественной церемонии открытия кинофестиваля, получала из рук испанского режиссера и продюсера Педро Альмодовара.

"С большой любовью я принимаю эту большую честь", – прокомментировала актриса получение награды.

45 лет назад Фостер уже была близка к "Золотой пальмовой ветви" – в 1976 году награду получил фильм "Таксист" режиссера Мартина Скорсезе с ее участием.

Следующим на сцену кинофестиваля поднялся южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо, его фильм "Паразиты" был удостоен главной награды в Каннах в 2019 году.

Церемония открытия Каннского фестиваля прошла 6 июля на Лазурном берегу Франции. Фостер, Пон Чжун Хо, Альмодовар и американский режиссер, продюсер, сценарист и актер Спайк Ли, который возглавил жюри в этом году, дали старт кинофестивалю на четырех языках: французском, корейском, испанском и английском.

За 12 дней в Каннах членами жюри будут оценены 24 картины, вошедшие в основную конкурсную программу.

Ранее стало известно, что фильм Кирилла Серебренникова вошел в программу фестиваля. Роли исполнили Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юра Борисов. В российский прокат драма выйдет 9 сентября.

