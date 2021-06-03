Фильм Серебренникова вошел в программу Каннского фестиваля

Фото: кадр из фильма "Петровы в гриппе"; режиссер - Кирилл Серебренников; производство - Hype Film
Фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" вошел в конкурсную программу 74-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора фестиваля Тьерри Фремо.
"Фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" включен в основной конкурс фестиваля", – заявил руководитель киносмотра. Он также выразил надежду на то, что российский режиссер сможет лично представить свою картину в Каннах, и отметил, что предыдущий фильм Серебренникова "Лето" участвовал в фестивале в 2018 году.
Режиссер Кирилл Серебренников назвал "Петровых в гриппе" важным для себя фильмом и отметил значимость включения картины в основной конкурс кинофестиваля.
"Это попытка выразить нашу Родину через эмпатию и рассказать про свое детство, про страхи, про радости, про любовь и ненависть, про ярость и обожание, про одиночество, про мечту. Мне хотелось, чтобы в этом фильме было много чувственности, много любви. Я не собирался снимать это кино, оно как-то само ко мне пришло, поработило, и с большим удовольствием я отдался этому плену. Оно было в достаточно тяжелый момент моей жизни и главной отдушиной, и главной радостью, и, может быть, даже в чем-то спасительным кругом. Поэтому оно абсолютно искреннее и честное. И я рад, что зрители Канн посмотрят фильм, который для меня оказался таким важным", – сказал Серебренников, которого процитировали в пресс-службе компании-прокатчика Sony Pictures Productions and Releasing Russia.
Роли исполнили Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юра Борисов. В российский прокат драма выйдет 9 сентября.
Ранее сообщалось, что Каннский кинофестиваль состоится 6–17 июля. Изначально киносмотр должен был пройти с 11 по 22 мая.
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