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Каннский фестиваль в 2021 году состоится с 6 по 17 июля. Об этом сообщается на странице киносмотра в Twitter.

Организаторы отметили, что изначально проведение мероприятия было запланировано на 11–12 мая.

Каннский кинофестиваль – ежегодный кинематографический фестиваль, который стандартно проводится в конце мая во Франции. Впервые фестиваль состоялся в 1946 году в сентябре, с 1952 года он стал проходить в мае.

Ранее директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо во время онлайн-конференции объявил перечень картин, которые должны были показать на мероприятии в 2020 году. Они не будут участвовать в конкурсе 2021 года, но получат знак фестиваля.

Также сообщалось, что организаторы церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус" перенесли мероприятие на февраль 2021 года. Изначально церемония должна была состояться в январе, согласно сложившейся традиции. Тем не менее коррективы были внесены в связи с пандемией коронавируса.

