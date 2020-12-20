Обама назвал российский фильм "Дылда" одним из любимых в 2020 году

Фото: kinopoisk.ru

Бывший президент США Барак Обама назвал одним из своих любимых фильмов уходящего года кинокартину "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова.

Обама отметил, что, как и другие люди, в 2020 году много времени проводил дома, поэтому посмотрел много фильмов и решил привести список полюбившихся.

"Я включил в список визуальное повествование, которое мне понравилось в этом году, независимо от формата", – пояснил Обама в Twitter.

Также в списке фигурируют лента режиссера Джорджа Вольфа "Ма Рейни: мать блюза", "Бакурау" Жулиано Дорнеля и Клебеар Мендонсы Фильо, "Мартин Иден" Пьетро Марчелло и другие.

Также Обама привел рейтинг сериалов, среди которых упомянул "Лучше звоните Солу", "Ход королевы" и "Я могу уничтожить тебя".

В 2019 году фильм "Дылда" получил приз за лучшую режиссуру секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.

Картина рассказывает о судьбах женщин в послевоенном Ленинграде. Сюжет отчасти основывается на книге "У войны не женское лицо" белорусской писательницы и лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич.

Это вторая полнометражная картина Балагова. Дебютная лента "Теснота" в 2017 году также стала призером Каннского фестиваля и получила призы нескольких других киносмотров.