Обама назвал российский фильм "Дылда" одним из любимых в 2020 году

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Фото: kinopoisk.ru
Бывший президент США Барак Обама назвал одним из своих любимых фильмов уходящего года кинокартину "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова.
Обама отметил, что, как и другие люди, в 2020 году много времени проводил дома, поэтому посмотрел много фильмов и решил привести список полюбившихся.
"Я включил в список визуальное повествование, которое мне понравилось в этом году, независимо от формата", – пояснил Обама в Twitter.
Также в списке фигурируют лента режиссера Джорджа Вольфа "Ма Рейни: мать блюза", "Бакурау" Жулиано Дорнеля и Клебеар Мендонсы Фильо, "Мартин Иден" Пьетро Марчелло и другие.
Также Обама привел рейтинг сериалов, среди которых упомянул "Лучше звоните Солу", "Ход королевы" и "Я могу уничтожить тебя".
В 2019 году фильм "Дылда" получил приз за лучшую режиссуру секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.
Картина рассказывает о судьбах женщин в послевоенном Ленинграде. Сюжет отчасти основывается на книге "У войны не женское лицо" белорусской писательницы и лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич.
Это вторая полнометражная картина Балагова. Дебютная лента "Теснота" в 2017 году также стала призером Каннского фестиваля и получила призы нескольких других киносмотров.
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