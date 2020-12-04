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Культура

17:35

The New York Times внес "Дылду" Балагова в топ-10 лучших фильмов 2020 года

культура

Фото: "Пионер"

Кинокритики The New York Times составили топ-10 лучших картин 2020 года. В их число вошла и картина "Дылда" Кантемира Балагова.

На первом месте расположился "Мартин Иден" Манчелло, на второе место критики поставили картину "Мэрия" Уайзмана – живого классика американской документалистики. В тройку лидеров вошла и "Гунда" Виктора Косаковского.

Также в топе представлены картина Спайка Ли "Американская утопия Дэвида Бирна" и фильм "Бакурау". Кроме того, критики высоко оценили "Первую корову" Келли Райхард, ленты "Никогда, редко, иногда, всегда", "Коллектив" и "Версия сорокалетней давности".

Ранее сервис IMDb представил рейтинг из десяти самых популярных кинозвезд 2020 года. Первое место рейтинга заняла Ана де Армас, известная по роли в картине "Достать ножи".

В прокат выходит фильм "Звук металла"

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