Российские подростки назвали свой любимый фильм ужасов

Фото: кадр из фильма "Оно"; режиссер – Андрес Мускетти; сценарий – Чейз Палмер, Кэри Фукунага, Гари Доберман, Стивен Кинг; производство – KatzSmith Productions, Lin Pictures, New Line Cinema, RatPac-Dune Entertainment, Vertigo Entertainment

Любимый хоррор-фильм российских подростков – лента "Оно" 2017 года. К таким выводам пришли в результате опроса, проведенного киноканалом "Настоящее страшное телевидение". Экранизации романов Стивена Кинга заняли две верхние строчки рейтинга.

Замыкает тройку любимых ужастиков детей в возрасте от 12 до 17 лет фильм "Пила". В пятерку лучших также вошли "Заклятие" и "Астрал".

Согласно исследованию "Фонда кино", больше половины юных зрителей посещают кинотеатр 1-2 раза в месяц и отдают предпочтение хоррорам.

Опрос проводился в социальных сетях в октябре 2020 года. Пользователям задавали вопрос: какой фильм ужасов у них самый любимый. Всего в опросе приняли участие 785 человек в возрасте от 12 до 17 лет.