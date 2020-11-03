Определены самые провальные проекты Netflix

Фото: стоп-кадр из сериала "Эмили в Париже", 2020, реж. – Э. Флеминг, З. Р. Кассаветис, П. Лоэр

Самыми провальными проектами Netflix, по мнению критиков и зрителей, стали "Ребекка" и "Эмили в Париже". Об этом сообщает "Газета.ру".

"Ребекку" оценивающие посчитали пустой адаптацией, а сериал об истории девушки из США, приехавшей во Францию, даже обвинили в слишком "снобистском" изображении жителей Парижа.

Также среди лидеров "антирейтинга" – сериалы "Голливуд", "Космические войска", "Ненасытная", "Вдали", фильмы "Будка поцелуев", "Разум в огне" и другие картины.

Ранее стало известно, что фильм "Ведьмы" с Энн Хэтэйуэй в главной роли стал по итогам выходных лидером проката в России и СНГ. За субботу и воскресенье картина собрала 119,5 миллиона рублей.