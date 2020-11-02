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Культура

13:31

"Ведьмы" стали лидером проката России и СНГ после выходных

культура кино досуг

Фото: Warner Bros.

Фильм "Ведьмы" Роберта Земекиса собрал за выходные 119,5 миллиона рублей и стал лидером проката на территории России и СНГ, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Фэнтези-комедия рассказывает историю о бабушке и внуке, которые прячутся от ведьм. Колдуньи хотят превратить мальчика в какое-нибудь животное. Случайным образом все персонажи картины оказываются в роскошном отеле в Алабаме, где запланирован тайный шабаш главной ведьмы в исполнении Энн Хэтэуэй.

С более низкими сборами на второй строчке расположилась комедия "Дедушка нелегкого поведения" от Тима Хилла, а также мультфильм "Повелитель Драконов" Томера Ешеда.

В рейтинг вошли и отечественные киноленты – "Глубже!" от Михаила Сегала и фильм ужасов "Вдова".

Ранее российские подростки рассказали о своих любимых хоррорах. В топ вошли "Оно" (2017), "Пила", а также "Заклятие" и "Астрал".

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