Топ-10 атмосферных фильмов на Хеллоуин для всей семьи

Хотя сам по себе Хеллоуин и не имеет никакого отношения к российской культуре, его празднование уже стало своего рода традицией. Правда, в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой тематические вечеринки в карнавальных костюмах лучше не посещать, чтобы случайно не столкнуться с "вирусной нечистью". Проникнуться атмосферой праздника можно и дома – в уюте и тепле с чашкой горячего чая перед экраном телевизора. Рассказываем о самых атмосферных и при этом совершенно нестрашных фильмах на Хеллоуин для семейного просмотра.

Фото: кадр из фильма "Семейка Аддамс"; режиссер – Барри Зонненфельд; сценарий – Кэролайн Томпсон, Ларри Уилсон, Чарльз Аддамс; производство – Orion Pictures, Paramount Pictures, Scott Rudin Productions

"Семейка Аддамс"

Год выпуска: 1991 1991 Режиссер: Барри Зонненфельд Главные роли: Анжелика Хьюстон, Рауль Хулия, Кристофер Ллойд



Что может быть лучше в канун Дня Всех Святых, чем погружение в историю семьи, где атмосфера Хеллоуина царит круглый год. Гомес, Мортиша и их сумасшедшая семейка знают о призраках и нечисти больше, чем кто бы то ни был: по дому, похожему на заброшенный замок, бегает рука, дети играют в казни и пытки, вечно мечтающий о любви дядя Фестер выглядит как зомби, а дворецкий и вовсе похож на Франкенштейна. И тем не менее это семья, где вечно царит любовь и нетривиальное взаимопонимание.

Это первый полнометражный фильм, снятый по мотивам одноименного сериала. Зонненфельду хорошо удалось познакомить непосвященного зрителя с героями, передать характер и погрузить в атмосферу готических ужасов. Начать знакомство с семейкой можно именно с этой картины.

Фото: кадр из фильма "Труп невесты"; режиссеры – Тим Бертон, Майк Джонсон; сценарий – Джон Огаст, Кэролайн Томпсон, Памела Петтлер, Тим Бертон, Карлос Грангель; производство – Laika Entertainment, Patalex Productions, Tim Burton Animation Co., Tim Burton Productions, Warner Bros. Pictures, Will Vinton Studios

"Труп невесты"

Год выпуска: 2005 2005 Режиссеры: Майк Джонсон, Тим Бертон Главные роли озвучивали: Джонни Депп, Хелена Бонем Картер, Эмили Уотсон





Кукольный мультфильм Тима Бертона произвел фурор в индустрии. Лента в свое время была номинирована на "Оскар" в категории "Лучший анимационный полнометражный фильм", и даже сегодня картина занимает 5-е место в списке самых кассовых кукольных мультфильмов.

В этой истории нет как такового празднования Хеллоуина, однако атмосфера делает свое дело: депрессивная осенне-зимняя обстановка противопоставляется веселому загробному миру со скелетами, трупами и нечистью. Центральное место в картине занимает прекрасная, хоть и мертвая девушка Эмили, чье сердце продолжает биться от любви даже по ту сторону жизни.

Фото: кадр из фильма "Особняк с привидениями"; режиссер – Роб Минкофф; сценарий – Дэвид Беренбаум; производство – Doom Buggy Productions, Gunn Films, Walt Disney Pictures

"Особняк с приведениями"

Год выпуска: 2003 2003 Режиссер: Роб Минкофф Главные роли: Дэвид Беренбаум, Эдди Мерфи, Теренс Стэмп, Марша Томасон





Основное действие картины происходит в заброшенном на первый взгляд особняке. Из-за непогоды супругам Эверсам и их детям приходится ночевать в странном доме с его еще более странным хозяином и просто мистическим дворецким. Здесь и начинаются проблемы, решая которые семье придется погрузиться в потусторонний мир с говорящими головами, призраками, магическими предметами и неприкаянными душами.

"Особняк с приведениями" – по-настоящему семейная и поучительная комедия, которая рассказывает про главные ценности и любовь. Посмотреть картину стоит и ради невероятно харизматичного героя Эдди Мерфи, а также американской народной песни When the Saints Go Marching In, которую исполняют поющие головы.

Фото: кадр из фильма "Хэллоуинтаун"; режиссер – Дуэйн Данэм; сценарий – Пол Бернбаум, Джон Кукси, Али Мэтисон; производство – Singer White Entertainment, Ventura Valley Films

"Хэллоуинтаун"

Год выпуска: 1998 1998 Режиссер: Дуэйн Данэм Гланые роли: Дебби Рейнольдс, Джудит Хоаг, Кимберли Браун





Это первая картина из серии фильмов о юной колдунье Марни Пайпер. В основе сюжета – борьба с потусторонним злом. К 12-летней Марни приезжает в гости бабушка Эгги: она намерена обучить внучку колдовству, иначе по достижении 13-летнего возраста ее магические способности будут навсегда утрачены. Но это не главная причина визита. В небольшом городе назревает что-то темное и страшное, с которым герои картины просто обязаны вступить в схватку.

"Хэллоуинтаун" – добрая семейная кинолента, которая рассказывает о добре и зле, об истинных ценностях, дружбе и любви, а также учит быть собой в любых жизненных обстоятельствах. И главное достоинство фильма – настоящая атмосфера Дня Всех Святых.

Фото: кадр из фильма "Кошмар перед Рождеством"; режиссер – Генри Селик; сценарий – Кэролайн Томпсон, Тим Бертон, Майкл Макдауэлл; производство – Skellington Productions Inc., Tim Burton Productions, Touchstone Pictures, Walt Disney Pictures

"Кошмар перед Рождеством"

Год выпуска: 1993 1993 Режиссер: Генри Селик Главные роли озвучивали: Дэнни Эльфман, Крис Сарандон, Кэтрин О'Хара, Уильям Хикки





Еще одна кукольная картина, к созданию которой приложил руку Тим Бертон в качестве соавтора сценария и продюсера. Кстати, лента не выходила в российский прокат и долго не допускалась к показу по телевидению. И только в 2005 году к Хеллоуину для премьеры на канале ТНТ мультфильм перевели для российской аудитории.

В центре сюжета – город Хеллоуин, которым заправляет исключительная нечисть. Их основная задача – тщательно спланировать канун Дня Всех Святых и по-настоящему напугать людишек, да так чтобы хватило еще на целый год. Этот мультфильм прекрасно сочетает все: и сказку, и комедию, и ужасы. Но самое главное, что он с первых до последних секунд пропитан настоящей атмосферой Хеллоуина.

Фото: кадр из фильма "Фокус-покус"; режиссер – Кенни Ортега; сценарий – Мик Гэррис, Нил Катберт, Дэвид Киршнер; производство – Touchwood Pacific Partners 1, Walt Disney Pictures

"Фокус-покус"

Год выпуска: 1993 1993 Режиссер: Кенни Ортега Главные роли: Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер, Кэти Наджими, Кэтлин Фримен





Бытует легенда, что если невинная девушка в ночь Хеллоуина зажжет свечу в доме ведьм-сестер Сандерсон, то они восстанут из могил. И тогда беды не миновать: колдуньи съедят всех детей в городе ради единственной цели – остаться вечно молодыми.

Конечно, свечу зажгли, ведьмы восстали, но спустя 300 лет после казни. Им придется справляться с чудесами цивилизации, сражаться с черным котом, а также попытаться съесть всех детишек городка – и все это до окончания Хеллоуина. И если комедийного сюжета с элементами фэнтези и атмосферы праздника недостаточно, то молодая Сара Джессика Паркер в образе злобной, но невероятно красивой ведьмы точно заслуживает просмотра.

Фото: кадр из фильма "Битлджус"; режиссер – Тим Бертон; сценарий – Майкл Макдауэлл, Уоррен Скаарен, Ларри Уилсон; производство – The Geffen Company

"Битлджус"

Год выпуска: 1988 1988 Режиссер: Тим Бертон Главные роли: Алек Болдуин, Майкл Китон, Джина Дэвис, Вайнона Райдер





Еще одна мистическая атмосферная картина от Тима Бертона. Лента получила премию "Оскар" за лучший грим, а также входит в топ-500 лучших фильмов ужасов за всю историю, по мнению пользователей сайта IMDb.

"Битлджус" заставляет по-новому посмотреть на потусторонний мир приведений, нечисти и всяких кошмаров. На самом деле призраки – такие же полноправные жители своих домов, как и все живые обитатели. И когда к ним в гости без приглашения приезжают нахальные, шумные и совершенно обычные люди, они просто не знают, что делать. Так, призрачной семье из Новой Англии пришлось вызвать специалиста по изгнанию людей, чтобы вернуть в дом спокойствие и обыденность, если так можно сказать о жизни в потустороннем мире.

Фото: кадр из фильма "Дом-монстр"; режиссер – Гил Кинан; сценарий – Дэн Хармон, Роб Шраб, Памела Петтлер; производство – Amblin Entertainment, Columbia Pictures, ImageMovers, Relativity Media, Sony Pictures Animation

"Дом-монстр"

Год выпуска: 2006 2006 Режиссер: Гил Кинан Главные роли озвучивали: Митчел Муссо, Сэм Лернер, Спенсер Лок, Стив Бушеми





Прекрасная семейная история о борьбе с потусторонним злом. В центре сюжета – приятели ДиДжей, Чедер и Дженни, которые выясняют, что соседний дом – самое настоящее чудовище. Конечно, никто из здравомыслящих взрослых не верит детям, поэтому вступать в борьбу со злом ребятам приходится самостоятельно.

Продюсеры картины – Стивен Спилберг и Роберт Земекис. В 2007 году их работа совместно с режиссером Гилом Кинаном получила премию "Оскар" за лучший анимационный фильм.

Фото: кадр из фильма "Каспер"; режиссер – Брэд Силберлинг; сценарий – Шерри Стоунер, Дианна Оливер, Джозеф Ориоло; производство – Amblin Entertainment, The Harvey Entertainment Company, Universal Pictures

"Каспер"

Год выпуска: 1995 1995 Режиссер: Брэд Силберлинг Главные роли: Билл Пуллман, Кристина Риччи, Кэти Мориарти, Девон Сава





Трогательное атмосферное кино о дружбе человека с потусторонним. Каспер, в отличие от своих собратьев, – доброе приведение, которое не пугает людей до чертиков, но начинает дружить с одним из них – с подростком Кэт. Отец девочки – специалист по паранормальным явлениям – изобретает прибор, помогающий Касперу на один час стать настоящим человеком и проводить свою подругу на школьный бал. Эдакая история "Золушки" наоборот.

Картина прекрасно подходит для семейного просмотра и будет интересна даже детям дошкольного возраста. В ней также есть главные составляющие фильма в канун Дня Всех Святых – мистика, нечисть и связь с потусторонним миром.

Фото: кадр из фильма "Монстры на каникулах"; режиссер – Геннди Тартаковски; сценарий – Питер Бейнхэм, Роберт Шмигель, Тодд Дархэм, Дэн Хейгмен, Кевин Хейгмен; производство – Columbia Pictures, Sony Pictures Animation

"Монстры на каникулах"

Год выпуска: 2012 Режиссер: Геннди Тартаковски Главные роли озвучивали: Адам Сэндлер, Селена Гомес, Энди Сэмберг, Стив Бушеми





Многосерийная история о мире, о котором обычный человек не имеет никакого представления. Граф Дракула – в первую очередь не кровожадный монстр, а отец-одиночка, которому приходится растить дочь с подростковыми проблемами. Мэйвис в свои 118 лет хочет вырваться из родительского гнезда и попутешествовать по свету. Однако она не имеет никакого представления о мире людей – злобных, пугающих, неестественно уродливых и категорически скучных. Но ей все равно придется столкнуться с правдой, ведь она влюбилась в человека.

Эта семейная картина в подробностях описывает мир кошмарных монстров – их историю, семейные проблемы и бытовые трудности. Она просто пропитана атмосферой Хеллоуина, ведь таких кошмарных вечеринок, как у монстров, свет еще не видел.