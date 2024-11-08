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Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что перед началом спецоперации он обнаружил на столе у американского президента Джо Байдена документ о поражении Киева.

По информации радио Sputnik, он нашел бумаги за два дня до начала СВО, когда находился в Штатах с визитом.

"У него (Джо Байдена. – Прим.ред) на столе лежит какая-то папка, в которой четко написано, что Украина погибнет. То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ – все были единодушны: Украина погибнет", – сказал Кулеба.

По мнению бывшего главы ведомства, конфликта нельзя было избежать, а можно было только отсрочить. Он также добавил, что Запад немного сделал для усиления ВСУ перед началом спецоперации.

Кроме того, Кулеба заявлял, что американские власти попросили украинского президента Владимира Зеленского записать видеозавещание перед началом спецоперации. По его словам, Вашингтон был уверен, что Украина проиграет, а самого Зеленского могут убить.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что "мирные планы" Зеленского имеют цель скорее и полностью затянуть в войну западные страны. Пресс-секретарь российского лидера отмечал, что Киев "сильно нервничает" из-за ситуации на боле боя, которая складывается не в его пользу.

