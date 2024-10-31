Лавров заявил, что ничья в конфликте на Украине вряд ли обеспечит интересы сторон

Фото: kremlin.ru

Сценарий окончания украинского конфликта вничью вряд ли позволит надежно обеспечить интересы каждой стороны. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил по итогам участия во II Минской международной конференции по евразийской безопасности, пишет ТАСС.

Причины, по которым завершить конфликт вничью не получится, упоминал белорусский президент Александр Лукашенко, уточнил министр. По словам лидера Белоруссии, киевский режим после госпереворота в 2014 году принимал определенные действия по истреблению русского языка во всех сферах жизни.

Владимир Путин ранее сказал, что любой исход украинского конфликта должен быть в пользу России. Страна не станет делать уступки, никаких разменов не будет, подчеркнул российский президент.

В свою очередь, Лукашенко рассказал, что в 2022 году ему звонили украинские генералы и просили помочь связаться с Путиным, "чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен". Когда российская армия находилась на окраине Киева, "подключились" Папа Римский и "весь Запад" с просьбой остановить конфликт, отметил белорусский лидер.