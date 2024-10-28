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Чтобы начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине, необходимо вернуться к границам 2022 года. С таким заявлением выступил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в интервью изданию Corriere della Sera.

После этого украинская сторона будет настаивать на возвращении к границам 1991 года, добавил Ермак.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский никогда не выражал готовности на территориальные уступки, однако якобы был готов к переговорам, исходя из ситуации накануне СВО.

В Верховной раде призывали как можно скорее начать переговоры об урегулировании конфликта с Россией. По мнению украинских депутатов, чем раньше начнется разговор о мире, тем выгоднее будут сформулированы условия переговоров для Киева.

Москва готова рассмотреть любые варианты для мирного урегулирования ситуации по Украине, исходя из той обстановки, которая складывается на земле, заявлял Владимир Путин. По его словам, руководство Украины не хочет начинать переговоры, так как это приведет к отмене военного положения и организации выборов президента.