Путин заявил, что Россия готова рассмотреть любые мирные договоренности по Украине

Фото: фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Максим Боговид

Россия готова рассмотреть любые варианты для мирного урегулирования ситуации по Украине, исходя из той обстановки, которая складывается на земле. На это указал Владимир Путин по итогам саммита БРИКС, добавив, что на иные условия он не готов пойти, чтобы завершить конфликт.

Путин также заявил, что руководство Украины не хочет начинать переговоры, так как это, по словам российского лидера, приведет к отмене военного положения и организации выборов президента.

"Видимо, не готовы пока. Мяч на их стороне", – подчеркнул он.

Однако глава государства считает, что лучше сесть за стол переговоров, чем озвучивать потери ВСУ на поле боя.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также указал на упрямство украинского лидера Владимира Зеленского в вопросе переговоров с Россией, хотя Запад, по его словам, все больше желает достичь мира в данной ситуации.

Кроме того, он заявил, что западные страны следят за обстановкой на передовой, где Россия постепенно двигается вперед, и понимают, что по итогу на Украине может наступить крах.

В свою очередь, лидеры БРИКС "с удовлетворением" отметили инициативы о "добрых услугах" по украинскому урегулированию. Кроме того, согласно принятому на саммите БРИКС документу, конфликт на Украине должен быть решен путем диалога и дипломатии.

