Лидеры БРИКС с удовлетворением отметили инициативы по украинскому урегулированию

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Лидеры БРИКС "с удовлетворением" отметили инициативы о "добрых услугах" по украинскому урегулированию, следует из Казанской декларации саммита, которая появилась на сайте Кремля.

Страны также подчеркнули, что государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН. Кроме того, согласно документу, конфликт на Украине должен быть решен путем диалога и дипломатии.

"Мы напоминаем о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, обозначенных на соответствующих форумах, включая Совет безопасности ООН и Генеральную ассамблею ООН", – отметили участники БРИКС в декларации.

Ранее Владимир Путин заявил об утверждении Казанской декларации. Она фиксирует итоги саммита БРИКС и всего российского председательства в объединении. Принятый документ также планируется распространить в ООН, добавил российский президент.

Саммит БРИКС проходит в Казани до 24 октября. Туда прибыли представители 36 стран и шести международных организаций.

В 2025 году лидерство объединения перейдет к Бразилии. По словам Путина, РФ сделает все возможное для эффективной передачи председательства в БРИКС.