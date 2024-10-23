Путин заявил об утверждении странами БРИКС Казанской декларации

Фото: РИА Новости/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Сергей Бобылев

Лидеры государств – участников БРИКС приняли Казанскую декларацию, которая фиксирует итоги саммита и всего российского председательства в объединении. Об этом сообщил Владимир Путин на заседании в широком составе.

Принятый документ также планируется распространить в ООН, добавил российский президент.

"Хочу отметить, что мы планируем распространить ее (Казанскую декларацию саммита БРИКС. – Прим. ред.) как наш общий совместный документ", – уточнил глава государства.

Саммит БРИКС проходит в Казани до 24 октября. Туда прибыли представители 36 стран и шести международных организаций.

В 2025 году лидерство объединения перейдет к Бразилии. По словам Путина, РФ сделает все возможное для эффективной передачи председательства в БРИКС.

