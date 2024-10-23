Путин предложил открыть зерновую биржу БРИКС для справедливых индикаторов цен на сырье

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Открытие зерновой биржи БРИКС позволит создать справедливые индикаторы цен на зерно в мире, заявил Владимир Путин в ходе заседания саммита организации в расширенном составе.

"Ряд государств БРИКС входит в число крупнейших мировых производителей зерновых, зернобобовых и масленичных культур", – напомнил президент РФ.

Реализация этой идеи позволит защитить национальные рынки от внешнего негативного вмешательства и спекуляций, а также от попыток взывать искусственный дефицит продуктов, уверен президент РФ.

"Со временем можно было бы подумать и о трансформации зерновой биржи в полноценную товарную биржу", – сказал Путин.

При этом президент РФ считает целесообразным создать платформу БРИКС по драгоценным металлам и алмазам, что позволит бороться с торговыми барьерами, созданными в обход схемы Кимберлийского процесса.

Лидер страны также добавил, что стоит запустить межгосударственную платформу по справедливой конкуренции, так как в этой сфере уже хорошо зарекомендовал себя Международный центр антимонопольного права и политики БРИКС.

В настоящее время БРИКС рассматривает создание такой платформы, которая позволила бы объединить все финансовые потоки государств-участников, рассказывали ранее в МИД РФ. В число функций такой платформы вошли бы расчеты в стейблкоинах. Также возможен вариант платформы, которая объединит все финансовые системы ее участников в рамках BRICS Bridge.

