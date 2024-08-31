Банк БРИКС одобрил кредит ЮАР на проекты в сфере водоснабжения

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Созданный странами БРИКС Новый банк развития (НБР) одобрил кредит Южной Африке в размере 1 миллиарда долларов для финансирования инфраструктуры для водоснабжения и обеспечения санитарии. Об этом сообщается на сайте финансового учреждения.

Кредит выделен в рамках гранта южноафриканского правительства на муниципальную инфраструктуру. Программа соответствует Национальному генеральному плану ЮАР по водоснабжению и санитарии до 2030 года, а также согласуется со стратегией НБР по обеспечению всеобщего доступа к чистой воде и надлежащим санитарным условиям в странах-членах банка.

Кроме того, Совет директоров НБР одобрил займ в 150 миллионов долларов шанхайскому Банку коммуникаций и финансового лизинга для приобретения СПГ-танкеров. Это поможет удовлетворить растущий спрос на СПГ в Китае и расширить портфель "зеленого" лизинга.

В середине апреля БРИКС начал изучать возможность создания платформы, которая объединит финансовые системы стран-участниц. Кроме того, в организации обсуждалось объединение национальных систем передачи финансовых сообщений.

При этом на тот момент уже существовал специальный канал для обмена информацией между центральными банками государств, относящихся к БРИКС.

По итогу Новый банк развития был основан в июле 2024-го. За время своей работы он одобрил более 100 проектов на сумму свыше 33 миллиардов долларов в различных сферах, включая транспорт, энергетику и городское строительство. Недавно к НБР присоединились Египет, ОАЭ и Бангладеш, ожидается вступление Уругвая.