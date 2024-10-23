Путин заявил, что в 2025 году лидерство БРИКС перейдет Бразилии

Фото: РИА Новости/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Сергей Бобылев

Лидерство БРИКС в следующем году переходит к Бразилии, заявил Владимир Путин на заседании саммита объединения в широком составе.

Он заверил, что Россия сделает все возможное для эффективности передачи председательства в БРИКС.

"Мы сделаем со своей стороны все возможное для того, чтобы поддержать вас и чтобы эта передача была эффективной. Уверены, что лидерство в БРИКС переходит в надежные руки", – сказал российский лидер.

Саммит БРИКС стартовал в Казани 22 октября. Туда приехали представители 36 стран и 6 международных организаций. В этом году президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не смог приехать на саммит по состоянию здоровья. Он принимает участие в саммите в формате видеоконференции.

Путин в рамках саммита уже обсудил конфликт на Украине и прочие вопросы международной обстановки с председателем КНР Си Цзиньпином.

Между тем в Казань для участия в саммите прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он планирует обсудить с российским лидером кризис на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Украины. Они также поговорят о деятельности ООН и рассмотрят актуальные вопросы международной повестки дня.