Страны БРИКС согласовали общий подход по украинской проблематике

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Страны – участницы саммита БРИКС в Казани согласовали формулировку по Украине, которая войдет в итоговую декларацию мероприятия. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков в эфире Первого канала.

"Формулировка уже согласована, она не вызывает ни у кого возражений. Общая позиция, общий подход, который удалось согласовать для включения в декларацию", – отметил Ушаков.

Саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. Владимир Путин в рамках саммита уже обсудил конфликт на Украине и прочие вопросы международной обстановки с председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, российский лидер планирует затронуть тему украинского кризиса с генсеком ООН Антониу Гутерришем.