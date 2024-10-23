00:41Политика
Страны БРИКС согласовали общий подход по украинской проблематике
Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков
Страны – участницы саммита БРИКС в Казани согласовали формулировку по Украине, которая войдет в итоговую декларацию мероприятия. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков в эфире Первого канала.
"Формулировка уже согласована, она не вызывает ни у кого возражений. Общая позиция, общий подход, который удалось согласовать для включения в декларацию", – отметил Ушаков.
Саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. Владимир Путин в рамках саммита уже обсудил конфликт на Украине и прочие вопросы международной обстановки с председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, российский лидер планирует затронуть тему украинского кризиса с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
Западные СМИ отреагировали на представленный Зеленским "план победы"